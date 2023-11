A Confederação Israelita do Brasil (Conib) e a Federação Israelita do Rio de Janeiro (Fierj) notificaram extrajudicialmente a rede social X, ex-Twitter, pedindo a retirada de postagens em que o ator José de Abreu criticava Israel.

Em outubro, o ator retuitou um texto do jornalista norte-americano Max Blumenthal dizendo que israelenses que foram vítimas dos ataques do Hamas, no dia 7 de outubro, teriam sido, na verdade, mortos por Israel durante os embates com o grupo terrorista.

O ator José de Abreu durante lançamento na Livraria da Vila, em São Paulo - Ronny Santos - 13.jun.2023/Folhapress

As entidades classificaram o conteúdo de "antissemita" e afirmaram que, caso ele seja mantido no ar, "haverá a constituição de crime de racismo".

Dizem ainda que "a manutenção deste conteúdo representa grave ofensa e ameaça à integridade psicofísica dos judeus", e pedem que a postagem seja apagada no prazo de cinco dias corridos. A Conib afirma que o ator também será notificado.

José de Abreu afirma à coluna que jamais poderia ser antissemita. "Sou judeu convertido", diz ele.

Publicação feita pelo ator José de Abreu é classificada como antissemita pela Conib e pela Fierj - @zehdeabreu no X/Reprodução

"Fui casado por décadas com a Nara [Keiserman], que era judia. Me converti com um rabino, casei em uma sinagoga do Bom Retiro. Tenho a certidão em hebraico. Tenho três filhos e cinco netos judeus. Eu vou pregar o extermínio de todos eles?", questiona.

O ator conta que, inclusive, estudou a imigração judaica no sul do Brasil e que tem pronto o roteiro de um longa-metragem sobre o assunto.

Abreu afirma ainda que "estão confundindo sionismo [que defende a existência de um Estado judeu] com judaísmo". Ele afirma que suas críticas são dirigidas sempre ao governo de Israel, e não aos judeus.

"Se até o povo judeu está contra o [primeiro-ministro Binyamin] Netanyahu, por que eu tenho que ser a favor?", segue ele. "Minhas postagens podem ser contra o Exército e o governo de Israel. Jamais contra os judeus", afirma.

O ator afirma ainda que apenas retuitou o texto do jornalista norte-americano, que foi traduzido pelo X, o que pode ter gerado a confusão de que a redação era sua. "Foi um retuite traduzido, o texto era de uma outra pessoa", diz ele.