Diretor de "Liga da Justiça" e "Batman vs Superman", o cineasta Zack Snyder fez um único pedido durante a sua estadia no Brasil para participar da CCXP, festival de cultura pop que ocorreu no fim de semana em São Paulo: conhecer o D.O.M, premiado restaurante de Alex Atala.

Ao lado da sua mulher, a produtora Deborah Snyder, Zack esteve no local na noite de quinta (30). À coluna, o chef diz que ele foi até o D.O.M. para "comer a formiga, um dos pratos mais icônicos da casa". No restaurante, as formigas saúvas, que têm sabor que lembra o do capim limão, são servidas há mais de uma década em diferentes versões.

"Zack, a esposa e todo o time [que acompanhava o casal] adoraram a experiência como um todo e enlouqueceram com um prato específico feito com um tipo de [molho] hollandaise, que não é uma hollandaise. Ela é feita de tucupi, caldo extraído da mandioca. Ele elogiou demais esse prato, foi o highlight da noite", afirma Atala.

O diretor Zack Snyder conhece o restaurante D.O.M., de Alex Atala - Marcos Serra Lima/Netflix

O chef, que é considerado precursor em divulgar ingredientes e técnicas da cozinha brasileira para o mundo, diz que não sabia que Zack Snyder o conhecia. "Nosso encontro foi de admiração e simpatia mútua instantânea", afirma Alex Atala.

O grupo ficou em uma mesa reservada e comeu o menu degustação do restaurante

No dia seguinte (1º), o diretor foi ovacionado na CCXP ao divulgar "Rebel Moon", seu novo filme que mistura ficção científica e ação e vai estrear na Netflix no próximo dia 22.

O casal Snyder e o elenco do longa participaram também de um churrasco com fãs e influenciadores, na capital paulista. Ao som de samba tocado por Dudu Nobre, a celebração ocorreu no sábado (2), no Must Bar, do hotel Tivoli Mofarrej.

LEITURA

A escritora Penélope Martins e o escritor, jornalista e colunista da Folha Marcelo Duarte receberam convidados para o evento de lançamento do livro "Vida Instantânea" (Panda Books), escrito pelos dois, realizado na Livraria da Vila da Vila Madalena, em São Paulo, na semana passada. A diretora técnica do Museu do Futebol, Marília Bonas, esteve lá.