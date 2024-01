As juristas Caroline Proner e Gisele Cittadino foram agraciadas com o Título de Cidadão Espírito-Santense na noite de quarta-feira (10).

A jurista Gisele Cittadino, a deputada estadual Iriny Lopes (PT) e a jurista Caroline Proner durante entrega de Título de Cidadão Espírito-Santense - Divulgação

A honraria foi proposta pela deputada estadual Iriny Lopes (PT), que em justificativa apresentada à Assembleia Legislativa do Espírito Santo destacou a trajetória acadêmica das duas.

Proner e Cittadino celebraram o recebimento dos títulos ao lado de juristas e advogados que, nos últimos anos, fizeram oposição ao impeachment de Dilma Rousseff (PT), à Operação Lava Jato e à prisão de Lula (PT).

As juristas Caroline Proner e Gisele Cittadino celebraram o recebimento de títulos de Cidadão Espírito-Santense ao lado de juristas e advogados - Divulgação

