O ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) André Mendonça e o ministro aposentado da corte Ricardo Lewandowski irão participar como professores convidados do programa HC Líder.

Promovido pelo Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade de Medicina da USP (FMUSP) e pela Escola de Educação Permanente da instituição, o projeto oferecerá quatro cursos de MBA a partir de fevereiro de 2024.

O ministro aposentado do STF Ricardo Lewandowski durante conferência em Lisboa, Portugal - Rodrigo Antunes - 3.fev.2023/Reuters

Segundo a instituição, a ideia do HC Líder é abordar aspectos jurídicos da área da saúde, de modo a "democratizar o conhecimento e fomentar lideranças".

Além de Mendonça e Lewandowski, o programa terá a presença do ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Paulo Dias de Moura Ribeiro, da secretária-executiva de Saúde de São Paulo, Priscilla Perdicaris, e de especialistas do Hospital das Clínicas e do mercado.

NA PISTA

O DJ Alok foi recebido pelos empresários André Sada e Doreni Caramori, fundadores e sócios da Posh Club, para sua apresentação na festa Black Card Members, sediada no clube. O evento ocorreu na praia de Jurerê Internacional, em Florianópolis, na noite de quinta (28). O empresário Edo Krause e sua esposa, Mariana Krause, estiveram lá. A modelo Luisa Lima também compareceu.