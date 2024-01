O produtor cultural Giuliano Manfredini, filho do cantor Renato Russo, enviou uma notificação extrajudicial à ByteDance, proprietária do TikTok, pedindo que sejam removidos da plataforma vídeos publicados por bolsonaristas que têm como trilha sonora a música "Que País É Este".

No documento, Giuliano afirma que as postagens têm "caráter político e ideológico alheios" aos defendidos pelo artista ao longo de sua vida e por ele "ativamente combatidos".

Renato Russo durante show da banda Legião Urbana no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em 1994 - Otávio Dias de Oliveira/Folhapress

São citadas publicações que trazem enunciados como "comunista Flávio Dino é aprovado em sabatina e irá para o STF", "o Brasil não tem mais conserto" e "milhões de votos silenciados", em referência à decisão que tornou Jair Bolsonaro (PL) inelegível. Algumas delas exibem fotografias do ex-presidente.

Ao menos sete perfis são citados como responsáveis pelos compartilhamentos. Giuliano solicita que os dados cadastrais e os registros de IPs de cada um deles sejam disponibilizados.

Ao justificar a medida, o filho de Renato Russo diz não querer que a faixa consagrada pela Legião Urbana seja usada "em prol de posicionamentos de direita, especialmente aqueles que enaltecem o governo Bolsonaro".

"Não é do interesse do Giuliano, na condição de defensor do patrimônio do pai, que essa música seja vinculada a um ou outro lado da disputa política. Ele não quer limitar o uso da canção, mas também não quer que ela vire um hino do bolsonarismo, com o qual ele não compactua", afirma o advogado Henrique Ventureli, da banca Furtado de Oliveira Advogados, que representa o produtor cultural.

"A gente espera que o TikTok atenda ao nosso pedido. Se não surtir nenhum efeito, obviamente vamos optar pela via judicial", acrescenta Ventureli, que não descarta processar também os usuários responsáveis pelos vídeos.

Procurado pela coluna por meio de sua assessoria de imprensa, o TikTok não respondeu sobre a notificação extrajudicial até a conclusão deste texto.

INTERNACIONAL

A atriz, apresentadora e influenciadora Camilla de Lucas em Nova York, nos EUA - Rodolfo Sanches Carvalho/Divulgação

A atriz, apresentadora e influenciadora Camilla de Lucas viajou a Nova York, nos EUA, para prestigiar a estreia de "Lift: Roubo nas Alturas", novo longa de ação da Netflix. Um vestido da grife PatBO coroou sua primeira participação em um evento internacional. "Eu me tremia por inteiro", conta ela.

"Poder estar perto, conhecer e conversar com tanta gente importante para o cinema internacional, como Kevin Hart, Sam Worthington, Úrsula Corberó e tantos outros, foi simplesmente incrível", diz.