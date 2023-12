Um percentual considerável de brasileiros teme que discussões políticas no seio de suas famílias atrapalhem a celebração de Natal. Um ano depois das eleições presidenciais, 21% afirmam ter esse receio, segundo pesquisa do Genial/Quaest.

E mais: 10% dizem que diferenças políticas foram importantes para que decidissem não se reunir com familiares nas festas natalinas. E 9% afirmam conhecer alguém da família que simplesmente não vai aos encontros de Natal por questões ou brigas políticas.

Lula e Jair Bolsonaro, durante a campanha eleitoral de 2022 - Marlene Bergamo - 26.out.2022/Folhapress e Gabriela Biló - 26.out.2022/Folhapress

O receio de discussões familiares é maior entre os mais jovens. Entre os que têm de 16 a 34 anos, 23% têm medo que as reuniões terminem em briga, contra 20% de quem tem entre 35 e 59 anos e 18% entre os mais velhos.

Há diferenças significativas também entre regiões. No Nordeste, 16% têm medo das brigas por questões políticas, contra 23% no Sudeste, 20% no Sul e 23% no Centro-Oeste.

Não há diferença significativa entre pessoas de renda familiar diferente, nem entre católicos e evangélicos. O percentual dos que têm receio de discussões familiares ligadas a política no Natal também é parecido entre os eleitores de Lula (20%) e os de Jair Bolsonaro (22%).

O Natal, no entanto, segue sendo um momento importante de celebração: 82% dos brasileiros dizem que pretendem celebrar a data com a família.

O instituto também perguntou às pessoas se a ceia de Natal deste ano será mais farta: 25% disseram que sim, 36% afirmaram que seria igual à do ano passado, e 35%, que ela será pior.

Do total, 22% afirmaram que vão comprar mais presentes de Natal que no ano passado, 27% disseram que vão adquirir a mesma quantidade, e 48% responderam que as comprar vão minguar.

A diferença entre eleitores de Lula e de Bolsonaro, neste ponto, é gritante: 39% dos que votaram no petista afirmam que a ceia de Natal será mais farta, contra apenas 10% dos eleitores de Bolsonaro.

Já sobre presentes, 67% dos bolsonaristas afirmam que vão comprar menos coisas neste ano, contra 33% dos que declaram voto em Lula.

Os irmãos Mancini: Júpiter (Thiago Martins), Andrômeda (Ramille), Vênus (Nathalia Dill), Plutão (Isacque Lopes), Electra (Juliana Paiva) - Manoella Mello/Divulgação

Os atores Thiago Martins (Júpiter), Ramille (Andrômeda), Nathalia Dill (Vênus), Isacque Lopes (Plutão) e Juliana Paiva (Electra) vão interpretar irmãos em "Família É Tudo", nova novela das sete da Globo. Escrita por Daniel Ortiz, a trama se passará em São Paulo e deve estrear em março do ano que vem. Na história, após o sumiço da avó, interpretada por Arlete Salles, os cinco vão ter que morar e trabalhar juntos na reconstrução do lugar que marcou o início da gravadora da família, a Mancini Music.