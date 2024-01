O ministro Ricardo Lewandowski passará a visitar o Ministério da Justiça diariamente para iniciar a transição com o atual ocupante do cargo, Flávio Dino, a quem sucederá a partir de 1º de fevereiro.

O presidente Lula (centro), no anúncio de Ricardo Lewandowski (dir.) para o lugar de Flávio Dino como ministro da Justiça - Gabriela Biló - 11.jan.2023/Folhapress

SOB NOVA DIREÇÃO

Lewandowski vai conversar com Dino sobre os projetos já em andamento na pasta, e outros que devem ser implementados.

SOB NOVA DIREÇÃO 2

Os dois devem trocar ideia também sobre a equipe que Lewandowski está formando, e os quadros que fizeram parte da gestão de Dino em 2023.

É PIQUE!

O empresário João Camargo, fundador do grupo Esfera, recebeu o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), em seu almoço de aniversário, realizado em sua casa, na capital paulista, no sábado (20). A primeira-dama do estado, Cristiane Freitas, e a conselheira do Esfera, Ana Funaro Camargo, participaram da comemoração. O presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Bruno Dantas, compareceu.