O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, o presidente do TCU (Tribunal de Contas da União), Bruno Dantas, e o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante, foram algumas das autoridades que compareceram ao primeiro Fórum Internacional Esfera, realizado pelo grupo Esfera Brasil em Paris, na França, no final de semana.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente do TCU, Bruno Dantas, e o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luís Roberto Barroso, durante o primeiro Fórum Esfera Internacional, em Paris, na França - Andrey Cepeda/Divulgação

O ministro do STF Gilmar Mendes, o ministro aposentado da corte Ricardo Lewandowski e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), estiveram lá. O ex-presidente da França Nicolas Sarkozy e o empresário Abilio Diniz também estavam entre os convidados do encontro, sediado no Pavillon Vendôme.

Durante o fórum, foram discutidas as possibilidades de novas oportunidades de negócios e alianças bilaterais entre Brasil, França e União Europeia.

Fundado pelo empresário João Camargo, hoje presidente do conselho do Esfera Brasil, o grupo atualmente é presidido por Camila Funaro Camargo. Já Ana Lucia Suplicy Funaro atua como conselheira-executiva.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o diretor-presidente da LTS Investimentos, Luiz Eduardo Osorio, o advogado e diretor-geral do IDP, Francisco Schertel Mendes, e a economista Lorena Coutinho também compareceram.

No encerramento do fórum, alguns dos convidados foram agraciados com o "Prêmio Esfera de Destaque", também realizado em sua primeira edição. Mercadante, Silveira, Osorio e o presidente da CNI (Confederação Nacional da Indústria), Robson Braga de Andrade, foram contemplados.