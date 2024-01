A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e o São Paulo Futebol Clube chegaram a um impasse em relação aos valores que a entidade deve desembolsar ao clube depois de ter convidado o treinador Dorival Júnior para ser o novo técnico da seleção brasileira.

Dorival Júnior durante partida entre São Paulo e Cuiabá, no Morumbi - Carla Carniel - 26.nov.2023/Reuters

A HORA DA CONTA

O anúncio de que ele deixaria o tricolor para assumir a seleção foi feito neste mês. Como seu acerto com o São Paulo ainda estava vigente, Dorival deveria, como acordado, pagar as multas previstas em seu contrato.

CONTA 2

A CBF, no entanto, assumiu o compromisso de saldar o débito —e abriu negociação com o clube.

CONTA 3

O São Paulo acredita que a CBF deveria depositar R$ 8,5 milhões nos cofres do clube: R$ 4,5 milhões de multa, R$ 3 milhões de uma espécie de luvas, ou de indenização, e mais R$ 1 milhão que o tricolor teve que pagar ao Juventude ao convidar seu técnico, Thiago Carpini, para assumir o comando do time.

CONTA 4

Já a CBF, de acordo com pessoas familiarizadas com as tratativas, aceitou até agora pagar R$ 5,5 milhões, correspondentes à multa e ao desembolso do São Paulo.

FIO DE OURO

No comando do São Paulo entre abril de 2023 e o começo de janeiro, Dorival Júnior conquistou o título inédito da Copa do Brasil para o clube.

PASSARELA

O estilista Domenico Dolce e a executiva de moda Coco Brandolini d’Adda foram recebidos pelo empresário Carlos Jereissati em um jantar realizado na Maison Revka Paris, na capital francesa, na semana passada, durante a Semana de Alta-Costura de Paris. O evento foi organizado pelo grupo Iguatemi. O consultor de moda Philippe Soussand e o CEO do grupo LVMH, Michael Burke, compareceram. A diretora de luxo da Meta, Morin Oluwole, passou por lá.