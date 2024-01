Relator no Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad) da proposta para a regulamentação do cultivo de maconha para uso medicinal e científico no Brasil, o conselheiro Rodrigo Mesquita ouvirá, em janeiro, pesquisadores e agências reguladoras de países como Argentina, Portugal, Bélgica e Nova Zelândia.

Homem trabalha em plantação de Cannabis para uso medicinal no entorno de Nazaré, no norte Israel - Amir Cohen - 28.mai.2013/Reuters

A ideia é buscar, junto a esses atores, exemplos internacionais que possam inspirar o Brasil a conduzir o tema, pendente de regulamentação desde 2006, quando entrou em vigor a chamada Lei de Drogas.

Mesquita, que representa a OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) nacional junto ao Conad, receberá ainda outros órgãos e entidades interessados no debate enquanto compõe o seu relatório. A proposta de regulamentação deve ser apresentada junto ao conselho em maio de 2024.

GARFO E FACA

As atrizes Alessandra Negrini e Marisa Orth prestigiaram a festa em comemoração aos 30 anos do restaurante Spot, localizado na região da avenida Paulista, em São Paulo. O fotógrafo Bob Wolfenson

também participou do evento, que ocorreu na noite de segunda (8).