Técnicos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, vão fazer uma vistoria nesta terça (6) no Teatro Oficina, em São Paulo, para fiscalizar o fechamento dos Arcos do Beco, no fundo da arena teatral.

A obra surpreendeu integrantes da companhia, na manhã desta segunda (5). O emparedamento da fachada posterior do edifício foi realizada por funcionários do Grupo Silvio Santos, que trava há anos uma disputa pelo terreno vizinho ao Oficina, localizado no Bexiga, na região central de São Paulo.

Arcos do Beco do Teatro Oficina foram bloqueados com tijolos e cimento pelo Grupo Silvio Santos - Eduardo Knapp/Folhapress

"Como o Teatro Oficina é um bem tombado pelo Iphan, nós vamos verificar se há irregularidades nestas intervenções e vamos tomar as medidas necessárias", disse à coluna o secretário-executivo do Ministério da Cultura, Márcio Tavares.

Ele afirmou que o Iphan e o Ministério da Cultura foram surpreendidos com as obras realizadas no local, já que qualquer intervenção direta ou indireta no imóvel ou no seu entorno deveria ter a aprovação da superintendência do Iphan em São Paulo, o que não ocorreu.