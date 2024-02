A companhia aérea TAP Air Portugal acaba de assinar um acordo de cooperação técnica com a Embratur (Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo) para a promoção de destinos brasileiros na Europa. O acerto foi fechado na quarta-feira (28), durante a feira Bolsa de Turismo de Lisboa.

O acordo tem dois anos de duração e prevê uma série de ações conjuntas. Entre elas estão o compartilhamento de dados entre a agência brasileira o grupo português, pesquisas e análises conjuntas de mercado, ações de marketing e a realização de eventos e campanhas para atrair turistas para o país.

Aviões da TAP no aeroporto de Lisboa, em Portugal - Rafael Marchante - 1º.abr.2020 /Reuters

"A TAP é responsável por 80% dos voos de Portugal para o Brasil, mas é também, e principalmente, a porta de acesso da Europa ao Brasil, graças à grande conectividade com os demais países europeus através do aeroporto de Lisboa", afirma o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Durante o ato de assinatura do acordo, Freixo ouviu do CEO da companhia aérea, Luís Rodrigues, que a empresa passará a oferecer 96 voos semanais com destino ao Brasil no verão europeu deste ano —um aumento de 20% em relação às partidas registradas no mesmo período do ano passado.

Segundo Rodrigues, a ampliação representa "um recorde histórico" da empresa para o verão europeu, sendo o Brasil o país que mais recebeu investimentos da companhia em termos de expansão da frequência de rotas.

"Esse acordo amplia ainda mais a sinergia de nossas ações de promoção na Europa, garantindo que consiga chegar ao Brasil, com voos diretos ou conexões rápidas, o turista europeu que tem o interesse de conhecer nosso ecoturismo da Amazônia, nosso afroturismo da Bahia e toda a diversidade de destinos e experiências que nosso país possui", celebra Freixo.

Segundo a Embratur, 182.463 portugueses desembarcaram no Brasil ao longo de 2023. Em janeiro desde ano, o saldo foi de 17.613 turistas vindos do país luso.