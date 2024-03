O deputado estadual Capitão Telhada (PP) quer que seja aprovada na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) uma moção de repúdio contra o pedido do vereador Arselino Tatto (PT) para que fosse feito um minuto de silêncio na Câmara Municipal de São Paulo em tributo às vítimas da Operação Verão, na Baixada Santista.

A ação da Polícia Militar, que teve início em fevereiro deste ano, já resultou na morte de 48 pessoas. Ainda que o pedido de um minuto de silêncio tenha sido vetado, Talhada diz que a moção serve para mostrar que o Legislativo estadual está do lado do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e apoia a operação.

Movimentação de policiais militares do Baep, na Vila Baiana, em Guarujá - Danilo Verpa - 31.jul.2023/Folhapress

O parlamentar afirma que se encontrará com o presidente da Alesp, André do Prado (PL), para articular a aprovação de um requerimento de urgência —permitindo, assim, que a moção seja votada em plenário sem passar por comissões.

Telhada faz parte da chamada bancada da bala da Alesp, composta por ex-policiais militares e um ex-delegado. E diz que o grupo está mobilizado para aprovar a proposta. No início deste mês, eles convocaram um ato em defesa dos agentes que atuam na Baixada Santista.

Na justificativa da moção, Telhada afirma que os agentes das forças policiais estão "protegendo os moradores e turistas, combatendo o crime e levando mais segurança aos comerciantes". E diz ainda que a fala do vereador petista "cria um pré-julgamento e classifica todos os policiais envolvidos nas ações como assassinos".

A Operação Verão teve início no dia 3 de fevereiro, um dia depois do assassinato do soldado da Rota Samuel Wesley Cosmo, 35, durante um patrulhamento em uma favela em Santos. E já é considerada a segunda mais letal do estado, atrás apenas do massacre do Carandiru.

Um relatório feito por entidades de defesa dos direitos humanos denunciou casos de execução sumária, tortura, ameaças e abusos por parte da atuação da Polícia Militar. Os relatos incluíam tortura com saco plástico e policiais sobrepondo cadáveres uns aos outros para formar o símbolo da cruz.

As ações da PM no litoral foram levadas à ONU (Organização das Nações Unidas), e o governador Tarcísio disse "não estar nem aí" para as possíveis denúncias de violações que foram apresentadas para o colegiado internacional.

DRAMA ENCENADO

A diretora Livia Sabag recebeu convidados na estreia da ópera "Madame Butterfly", dirigida por ela, na semana passada, no Theatro Municipal de São Paulo. O tenor Jean William faz parte do elenco da montagem. O diretor regional do Sesc São Paulo, Luiz Galina, prestigiou o evento.