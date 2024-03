A Spcine, empresa de fomento ao audiovisual vinculada à Prefeitura de São Paulo, selecionou 300 candidatos para receberem bolsas integrais para cursos de capacitação em instituições de ensino na capital paulista.

Evento da Spcine em São Paulo - Divulgação

Do total de vagas, 60% foram destinadas a políticas afirmativas, que contemplam pessoas negras, trans e PCD. Entre as iniciativas haverá um laboratório de cinema indígena e oficinas oferecidas em aldeias

A agência é presidida por Lyara Oliveira, que assumiu o cargo no mês passado. Ela sucedeu Viviane Ferreira, que decidiu deixar o cargo para se dedicar à sua carreira de cineasta.

TELONA

As atrizes Arlete Salles e Regina Casé receberam convidados, na noite de segunda (25), na pré-estreia de "Dona Lurdes, o Filme", no Cinemark Village Mall, no Rio de Janeiro. Na comédia, Regina volta a interpretar a protagonista da novela "Amor de Mãe", que agora tem como melhor amiga a personagem vivida por Arlete. Os atores Humberto Carrão e Jéssica Ellen, que estão no elenco do longa, também prestigiaram o evento.