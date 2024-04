O bloco Acadêmicos do Baixo Augusta iniciará um novo projeto em 26 de maio: uma roda de samba no Viaduto do Chá, região central de São Paulo. O evento acontecerá mensalmente, sob o comando de Wilson Simoninha, com a participação de convidados especiais.

Viaduto do Chá, na região central de São Paulo - Danilo Verpa/Folhapress

A primeira Roda do Baixo receberá Salgadinho, ex-vocalista do grupo de pagode Katinguelê. A proposta, segundo os organizadores, é ter também edições especiais vinculadas a datas comemorativas e que fazem parte do calendário cultural da capital paulista e do Brasil.

O projeto é uma parceria do Acadêmicos com o Novo Anhangabaú e tem como objetivo ajudar a revitalizar e a ocupar o centro da cidade.

ENREDO

O desembargador e escritor Marcelo Semer recebeu convidados para o evento de lançamento de seu mais novo livro, "Duas Fotos: Um Romance do Brasil da Lava Jato", realizado no Bar dos Cravos, em São Paulo, na semana passada. A desembargadora aposentada Kenarik Boujikian, integrante da Comissão de Ética da Presidência da República, esteve lá. O advogado Fernando Augusto Fernandes também compareceu.