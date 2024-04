O relato feito por um palestino durante uma audiência pública realizada na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (24) sensibilizou o deputado bolsonarista Abilio Brunini (PL-MT), para a surpresa de organizadores e participantes do evento que temiam que sua presença gerasse algum tipo de confusão.

Em novembro do ano passado, quando deputados de PSOL, PC do B e Rede promoveram um ato em solidariedade a Gaza na Casa, Brunini protagonizou uma discussão acalorada que precisou ser apartada pela Polícia Legislativa.

O deputado federal Abilio Brunini (PL-MT) cumprimenta o professor palestino Jamal Naeem, na Câmara dos Deputados, em Brasília - Bianka Vieira/Folhapress

Já nesta quarta o parlamentar fez questão de cumprimentar o palestino Jamal Naeem, um dos oradores do evento, antes de deixar o plenário que sediava as discussões. O professor universitário e dentista vivia no território conflagrado e sobreviveu a um bombardeio que matou sete pessoas de sua família.

Naeem levou parte dos ouvintes aos prantos ao falar sobre o dia em que a casa onde vivia foi alvejada, em 6 de janeiro deste ano. O docente perdeu três filhos, três netos e sua mãe durante o ataque. Atualmente, ele vive em Doha, no Qatar.

"Ninguém pode celebrar a morte de inocentes. Espero que o seu país, a sua região, seja livre, principalmente do governo do Hamas", disse Brunini a Naeem. "Sinto por sua perda", seguiu.

O palestino, então, afirmou que seu povo luta por sua independência e que a ocupação israelense no território está na origem de seus problemas. A conversa foi encerrada com Brunini pedindo que Deus traga uma solução para o conflito, ao que Naeem concordou.

"Eu vim para ouvir, não vim para conflito algum", explica Brunini à coluna. "Acredito que uma guerra faz um mal muito grande a todos os inocentes. De todos os lados tem inocentes. Eu sinto muito porque nem a família dele, desse senhor que falou, precisaria se perder, nem a família de todos que sofreram com aquele atentado no dia 7 de outubro", segue.

Brunini afirma que, por mais que a audiência tenha sido organizada por parlamentares petistas, os deputados Padre João (PT-MG) e João Daniel (PT-SE), a iniciativa de apresentar o relato do palestino ao público é bem-vinda se o objetivo final "é buscar a paz no meio dessa guerra".

O deputado condenou, por outro lado, a presença na audiência pública de um membro do PCO que vestia uma camiseta estampada com o nome do Hamas. "Prejudica o discurso", diz. "É alguém de um lado que defende um governo terrorista."

O militante do PCO Ieri Braga distribui panfletos em plenário da Câmara dos Deputados enquanto veste camiseta com estampa do Hamas - TV Câmara/Reprodução

Ex-candidato a deputado federal pelo Distrito Federal, o militante Ieri Braga teve imagens de sua presença compartilhada nas redes sociais, gerando críticas ao evento por permitir que o Parlamento brasileiro fosse associado ao grupo terrorista.

"O Hamas é um grupo terrorista. Usar uma camisa do Hamas é fazer apologia ao terrorismo. Fazer apologia ao terrorismo é crime. Transmitir isso pela TV da Câmara é multiplicar o crime. E permitir que alguém cometa livremente um crime no Congresso é, no mínimo, cumplicidade", publicou nas redes o ex-ministro da Cultura Sérgio Sá Leitão.

A presença do militante, porém, não foi questionada durante toda a sua permanência no evento. O uso da camiseta também foi minimizado pelo deputado Padre João, idealizador da audiência.

"[O Hamas] É um partido político que tem legitimidade, como qualquer outro partido aqui", afirma. "Aqui é um espaço democrático. E assim tem que ser. Tem que ser respeitado."

Questionado, o militante do PCO afirma que associar o Hamas ao terrorismo "é uma propaganda, inclusive, da Folha de S.Paulo" e que o grupo é responsável pela defesa do território palestino. "Ele é a verdadeira luta palestina lá dentro, juntamente com os outros grupos, mas ele é o principal", diz Braga.