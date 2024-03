O Procon-SP recebeu mais de 600 mil reclamações no ano passado. Deste total, empresas do setor do turismo estão entre as que mais acumularam queixas no período. Os dados fazem parte de um balanço feito pelo órgão de defesa do consumidor que será divulgado nesta sexta (15).

A líder de reclamações foi o Hurb (antigo Hotel Urbano), com 11 mil reclamações. Em segundo lugar ficou a 123 milhas, com 8.000 queixas. O topo do ranking reflete as recentes crises que atingiram as empresas online do setor de turismo, que operavam no modelo de pacotes flexíveis.

Pacotes flexíveis de viagens conquistaram consumidores pelos preços baixos - Bruno Santos/ Folhapress

A opção permite que clientes determinem apenas o destino, sem data definida e, por isso, a viagem fica mais barata. O modelo de negócios é considerado de altíssimo risco, uma vez que não é possível prever os preços das passagens, e foi suspenso pela Senacon (Secretaria Nacional do Consumidor), vinculada ao Ministério da Justiça.

As reclamações deram um salto em relação ao ano anterior. Em 2022, o Hub aparecia em 36º lugar na lista, e a 123 Milhas, em 23º.

A 123milhas entrou com pedido de recuperação judicial no ano passado. Na ação, a empresa declara dívidas de R$ 2,308 bilhões. O Procon-SP pediu para ingressar como amicus curiae (amigo da corte) no processo, que corre na Justiça de Minas Gerais.

O Hurb passou por uma crise por causa de relatos de falta de pagamento para hotéis e pousadas que receberiam os compradores dos pacotes flexíveis. A empresa chegou a ser multada em R$ 4 milhões pelo Procon-SP em maio de 2023.

Já em terceiro lugar de companhias com maior número de reclamações ficou a Enel, com 5.900 reclamações. A companhia teve falhas na prestação de serviço durante o apagão na Grande São Paulo em novembro de 2023. No fim do mesmo ano, o Procon-SP multou a Enel em R$ 12,7 milhões.

Em seguida ficaram o Itaú, com 4.906 queixas, e o Bradesco, com 4.815.

Procurada, o Hub afirma que "reconhece os problemas enfrentados, mas ressalta que segue trabalhando em força-tarefa para a normalização das operações, prezando pelo melhor interesse de seus stakeholders

Já a Enel diz que, nos últimos anos, "registrou uma queda no número de reclamações individuais registradas" no órgão. E que a empresa "atende a cerca de 8 milhões de clientes na área de concessão".

E o Itaú afirma que "a qualidade do atendimento aos seus clientes e a resolução de problemas segue sendo prioridade e, desta forma, trabalha de forma intensa e contínua na análise de reclamações para identificar oportunidades de melhorias em processos, produtos e serviços.

O Bradesco diz, em nota, que "acompanha constantemente todas as manifestações e realiza um intenso trabalho no encaminhamento de soluções. Reduzir os índices de reclamação é um foco permanente do banco".

com BIANKA VIEIRA, KARINA MATIAS e MANOELLA SMITH