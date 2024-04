O empreendedor digital Robson Jesus, colunista da Folha, desembarcará no Brasil neste domingo (21) e será recepcionado com uma festa em Osasco, na Grande São Paulo. A proposta do evento é celebrar o fim do projeto dele de conhecer todos os países do mundo.

Robson Jesus, que pretende ser o primeiro homem negro a viajar todos os países do mundo em tempo recorde - Divulgação

Em pouco mais de dois anos —760 dias—, Robson visitou 196 nações. A jornada começou em 2022, quando o empreendedor foi para a Tailândia. Ele está participando do processo para entrar no Guinness Record World como o homem mais rápido a conhecer todos os países do globo.

Robson também afirma ser o primeiro negro a dar a volta ao mundo. Ele é conhecido na internet pelo perfil no Instagram "O Nego Vai Longe", com mais 140 mil seguidores.

Acompanhada do marido, o ator Carlos Alberto Riccelli, a atriz e escritora Bruna Lombardi recebeu convidados no lançamento do seu novo livro, "Manual para Corações Machucados", na noite de quarta-feira (17). A empresária Lucilia Diniz e o ex-governador de São Paulo João Doria compareceram ao evento, realizado na Livraria da Travessa do shopping Iguatemi, em São Paulo. O historiador Leandro Karnal, que escreveu o prefácio da obra, também esteve lá.