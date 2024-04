O livro "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com Chorão", de Graziela Gonçalves, viúva do vocalista da banda Charlie Brown Jr., vai virar filme.

Chorão, que foi vocalista da banda Charlie Brown Jr, segura skate, no parque do Ibirapuera, em São Paulo (SP) - Bruno Miranda/Folhapress

O longa é produzido pela Bravura Cinematográfica, que adquiriu os direitos da editora Companhia das Letras, que publica a obra.

A partir da relação do casal, o livro narra sucesso e declínio de Chorão, até sua morte, em 2013

Dirigido por Hugo Prata e Felipe Novaes, criadores do documentário "Chorão: Marginal Alado", o filme está sendo roteirizado por Duda de Almeida, da série "Sintonia".

