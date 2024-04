"O Indomável: João Carlos Martins entre Som e Silêncio", do jornalista Jamil Chade, está em primeiro lugar na lista de mais vendidos da Amazon entre as obras que falam de música clássica.

O maestro João Carlos Martins durante concerto no Espaço Unimed, em São Paulo - Mathilde Missioneiro - 11.dez.2023/Folhapress

BATUTA

Na pré-venda, o livro alcançou ainda o segundo lugar nas seções "atores e atrizes" e "compositores e músicos" —atrás apenas da biografia "Madonna: Uma Vida Rebelde". E na frente de "Susana Vieira: Senhora do Meu Destino", e "Trocando em Miúdos: Seis Vezes Chico".

CALVÁRIO

A atriz Maria Fernanda Cândido em ensaio para a revista Cidade Jardim, em Paris - Ricardo Abrahão/Divulgação

A atriz Maria Fernanda Cândido estrelará a capa da edição de maio da revista Cidade Jardim. Protagonista do filme "A Paixão Segundo G.H.", a artista falou sobre as gravações do longa e temas como a maternidade e sua vida em Paris. "A G.H. é uma personagem que passa por uma despersonalização, por uma via-crúcis em que vai tirando todas as máscaras. Eu nunca tinha feito isso", disse ela à publicação.