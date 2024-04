O presidente Lula (PT) marcou para segunda-feira (15) a assinatura da medida provisória que lançará o Desenrola para MEIs, micro e pequenas empresas. O programa de renegociação de dívidas foi desenhado nos mesmos moldes do que já foi criado para as pessoas físicas.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em cerimônia no Palácio do Planalto - Evaristo Sa - 10.abr.2024/AFP

De acordo com o Ministério do Empreendedorismo, 25 milhões de CNPJs serão beneficiados. Haverá ainda o lançamento de uma linha de financiamento para as empresas.

As medidas que serão anunciadas estão inseridas em um conjunto maior, chamado de Programa Acredita.

O Desenrola Brasil para pessoas físicas foi lançado em julho do ano passado. O programa estava previsto para ser encerrado em 31 de dezembro de 2023, mas o prazo foi prorrogado.

