A cantora Fafá de Belém vai revisitar os sucessos da sua carreira em três apresentações no final deste mês, no Teatro Raul Cortez, dentro do Sesc 14 Bis, em São Paulo. Os shows terão um formato mais intimista, com a artista sendo acompanhada apenas pelo maestro Luiz Karam no piano ou na guitarra portuguesa.

A cantora Fafá de Belem em um evento na capital paulista - Marlene Bergamo - 23.mai.2023/Folhapress

Em uma das performances, que será realizada no dia 26 à tarde, Fafá vai bater um papo com o público sobre a sua trajetória profissional. Essa apresentação terá entrada gratuita e é voltada para grupos da terceira idade.

PIPOCA

O cineasta Angelo Defanti recebeu convidados, na noite de quarta (10), na estreia do documentário "Verissimo", dirigido por ele. A atriz Camila Márdila compareceu ao evento, que fez parte da programação do festival É Tudo Verdade, e ocorreu na Espaço Itaú de Cinema — Augusta, no centro da capital paulista. O ator César Mello esteve lá.