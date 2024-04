O designer de Mato Grosso Airon Martin viu os acessos ao e-commerce da sua marca, a Misc, explodirem na quinta-feira (11). O crescimento tem uma explicação: efeito Oprah Winfrey. Em sua rápida passagem por São Paulo na quarta (10), a apresentadora americana fez compras no shopping Cidade Jardim e se encantou pela bolsa Bambolê da grife brasileira.

"Foi engraçado porque os vendedores não conheciam ela. O Bruno Astuto [jornalista que acompanhou Oprah no passeio] até brincou que o famoso lá era ele, e não ela", conta o designer.

Bolsa Bambolê, da grife brasileira Misci - Reprodução

Oprah adquiriu três unidades da peça, que é inspirada no brinquedo bambolê, e custa R$ 2.280, segundo o site da Misc. Após o assunto chegar à mídia, Martin diz que "o acesso ao site da marca foi quase seis vezes maior do que o normal".

O fato de não ser reconhecida, diz ele, deixou a apresentadora ainda mais à vontade para circular na loja.

O designer não estava no momento em que Oprah foi até o local. Ele só ficou sabendo do ocorrido quando a história apareceu na imprensa. "Eu sabia que tinha vendido para gringo, mas a gente vende muito para gringo. E não sabia que era para a Oprah, né", conta ele, que posteriormente conversou com a sua equipe sobre o episódio.

Fundador e diretor criativo da Misc, Martin afirma que foi muito importante esse aval dado por Oprah a um produto nacional. "A moda hoje no Brasil —não toda, mas uma grande parte— é feita de produtos que são cópias de grifes do exterior. O desejável é sempre o de fora, principalmente via essa cultura das influenciadoras", diz ele. "A gente vem com essa briga de tentar ensinar a influenciadora que o produto brasileiro é legal", completa.

"No processo criativo, a Misci sempre se inspira em elementos brasileiros e também trabalhamos com matéria-prima 100% nacional", afirma.

A Misci é considerada hoje uma das marcas brasileiras mais badaladas do momento. Ela passou a ser mais conhecida no país desde que a primeira-dama, Rosângela da Silva, a Janja, e a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, usaram roupas da grife em entrevistas na televisão e em eventos oficiais do governo.

No ano passado, em sua passagem pelo Brasil, a cantora Rosalía também chamou atenção ao usar um boné da Misci.

A empresária e artista norte-americana Oprah Winfrey durante sua apresentação no Legends in Town, organizado pela XP, no WTC Golden Hall, em São Paulo - Manuela Scarpa/Divulgação/@agenciabrazilnews

Oprah esteve em São Paulo para o evento Legends In Town, promovido pela XP Investimentos e pela empresa de consultoria Alvarez & Marsal. Na ocasião, a apresentadora foi entrevistada —e adulada— pela atriz Taís Araújo. Ela já voltou para os Estados Unidos.

ESTANTE

A escritora e curadora Diane Lima recebeu convidados no lançamento do livro "Negros na Piscina: Arte Contemporânea, Curadoria e Educação" (editora Fósforo), organizado por ela. O diretor artístico do IMS (Instituto Moreira Salles), João Fernandes, prestigiou o evento realizado no Sesc Pompeia, em São Paulo, na noite de terça-feira (9). O artista Paulo Nazareth esteve lá.