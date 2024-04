O prefeito Ricardo Nunes (MDB) enviou à Câmara Municipal de São Paulo um projeto de lei que cria o Parque Municipal do Bixiga. O terreno de 11 mil metros quadrados está localizado na região central da capital paulista e tem sido objeto de disputa por mais de quatro décadas entre o Teatro Oficina e o Grupo Silvio Santos, que pretendia construir no local três prédios de uso comercial e residencial.

O documento foi encaminhado na noite de segunda-feira (8). Como revelou o Painel, na semana passada a empresa do apresentador de TV enviou um ofício a Nunes em que afirmava estar disposta a aceitar uma proposta de cerca de R$ 80 milhões pela venda do terreno para a construção do parque.

Croqui mostra estudo preliminar para o Parque do Rio Bixiga - Divulgação

No projeto, o Executivo paulista afirma que a criação do espaço verde está alinhado com o Plano Diretor Estratégico (PDE) de São Paulo e que "o território em questão é um território único, fruto de luta popular que o defendeu para a criação de um parque que sirva aos moradores e visitantes da região".

"Do ponto de vista ambiental, a área em questão possui cobertura vegetal arbórea, conforme mapeamento de 2020, bem como possui um córrego, hoje tamponado, que atravessa o terreno a oeste. A própria subprefeitura da Sé possui somente cinco parques urbanos, tornando mais relevante ainda a demarcação de áreas verdes neste território", segue o texto enviado pelo prefeito.

Em março, a Justiça de São Paulo homologou um acordo de R$ 1 bilhão firmado entre o Ministério Público, a prefeitura e a Uninove (Universidade Nove de Julho) segundo o qual R$ 51 milhões seriam utilizados para a compra do terreno.

A implantação do parque era um sonho do diretor José Celso Martinez Corrêa, o Zé Celso, fundador do Teatro Oficina que morreu em julho de 2023.

Com o apoio de intelectuais, artistas e políticos, o empreendimento imobiliário do dono do SBT foi barrado na Justiça e em órgãos de preservação do patrimônio.

Entidades da sociedade civil, como a Appit (Associação do Proprietários e Protetores de Imóveis Tombados) e a Samorcc (Sociedade de Amigos e Moradores do Cerqueira César), também encamparam a luta pela instalação do parque.