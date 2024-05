O cantor Martinho da Vila dividirá os microfones com o rapper L7nnon em uma das faixas de seu novo disco, "Violões e Cavaquinhos", que será lançado na próxima segunda (13). Os dois gravaram juntos a faixa "Canta, Canta, Minha Gente (Minha Gente, Canta, Canta)", que revisita o clássico do sambista.

O cantor Martinho da Vila e o rapper L7nnon durante a gravação do clipe de "Canta, Canta, Minha Gente (Minha Gente, Canta, Canta)", no Rio de Janeiro. - Leo Aversa/Divulgação

A canção, que promove um encontro entre duas gerações distintas —Martinho tem 86 anos de idade, e L7nnon, 30—, será acompanhada por um clipe gravado no Rio de Janeiro. A produção audiovisual também tem lançamento previsto para o próximo dia 13, junto ao álbum.

Além do rapper, o cantor e compositor também apresentará ao público duetos com Alegria Ferreira e Mart’nália, suas filhas, e com Preta Gil no novo trabalho.

"Violões e Cavaquinhos" terá 12 músicas ao todo, sendo quatro delas inéditas. Seu instrumental será enxuto e privilegiará os dois instrumentos que dão nome ao álbum, dando protagonismo à voz de Martinho. Algumas das faixas homenagearão ícones como Pixinguinha, Donga e João da Baiana.