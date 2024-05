A atriz e diretora Bárbara Paz apresentará sua exposição "Auto-Acusação" em Lisboa, Portugal, entre os dias 8 e 16 deste mês. O trabalho, que reúne fotografias, vídeos e instalações, marca a primeira mostra individual da artista e gira em torno do acidente de carro sofrido por ela aos 17 anos.

Bárbara Paz em obra da mostra "Auto-Acusação", sua primeira individual - Bárbara Paz/Divulgação

TANTO MAR

"Auto-Acusação" fará sua estreia internacional no espaço lisboeta Appleton após passar por São Paulo e Rio de Janeiro. No dia de seu encerramento, Bárbara Paz participará de um bate-papo com a curadora Luisa Duarte, que escreveu o texto para a exposição.

SOM

Os cantores Felipe Cordeiro e Gaby Amarantos - Rodolfo Magalhães/Divulgação

O cantor e guitarrista Felipe Cordeiro vai lançar o single "A Lambadeira" com a cantora e compositora Gaby Amarantos. Os dois são paraenses. A faixa chegará às plataformas de streaming em junho e estará presente no novo álbum de Cordeiro, produzido pelo próprio artista e que deve sair ainda no primeiro semestre deste ano. "É a primeira vez que a gente compõe e grava juntos, num feat. A música tem uma forte mistura tropical, com letra poética", diz Cordeiro.