A Oceânica Companhia de Teatro encerará a peça "A Filha Perdida", primeira adaptação do romance homônimo da escritora italiana Elena Ferrante para os palcos brasileiras. O espetáculo ficará em cartaz no Sesc Bom Retiro, em São Paulo, entre os dias 28 de junho e 28 de julho.

A história acompanha Leda, uma professora universitária e tradutora bem-sucedida, decide passar as férias sozinha em um balneário onde se vê obrigada a encarar o passado e a relação conflituosa com as filhas.

Peça 'A Filha Perdida' - Julio Aracack/Divulgação

Na montagem, as atrizes Juliana Araujo e Maristela Chelala dividem o palco com o ator Alex Huszar que, além de interpretar os personagens masculinos, executa a trilha sonora ao vivo.

O projeto foi idealizado por Araujo, que também assina a dramaturgia. Ela começou as negociações com a editora italiana pelos direitos autorais da obra ainda em 2020. Em 2023, o espetáculo foi contemplado pelo ProAc, o Programa de Incentivo à Cultura do Estado de São Paulo.

A direção do espetáculo é assinada pela dupla Fernanda Castello Branco e Paula Weinfeld.

"A Filha Perdida" já foi adaptada para o audiovisual pela Netflix, com Olivia Colman no papel principal, em 2021.

À MESA

Os empresários Marcelo Abrão e Marcela Crespi receberam convidados em um jantar realizado para o cantor Andrea Bocelli antes de seu show no Allianz Parque, em São Paulo, na noite de sábado (25). O italiano chegou acompanhado da mulher, Veronica Berti, ao evento, que teve menu assinado e servido pelo restaurante La Serena. O secretário municipal da Justiça de São Paulo, Fernando José da Costa, a mulher, Cristiane Zanetti da Costa, e a filha do casal, Julia da Costa, estiveram lá.