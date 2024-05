A proximidade do pagamento mensal do Bolsa Família, previsto para a próxima sexta-feira (17), tem gerado apreensão entre autoridades e servidores que atuam em socorro às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul.

A primeira das preocupações se refere à exigência de documento de identificação, solicitado para que o saque seja realizado na ausência do cartão do programa. Muitos dos desabrigados e desalojados, contudo, saíram de suas casas sem nada levar e não têm o que apresentar.

Abrigo para pessoas atingidas pelas enchentes em São Leopoldo (RS), município da região metropolitana de Porto Alegre - Pedro Ladeira - 11.mai.2024/Folhapress

Mutirões estão sendo realizados em municípios do estado gaúcho para a emissão de novas vias de documentos, mas a maioria se dedica apenas à confecção de certidões de nascimento ou de casamento, que não trazem foto do titular e podem não ser aceitas.

Além da questão documental, há, ainda, a preocupação com a superlotação das agências bancárias que não foram alagadas e estão aptas a atender os beneficiários do Bolsa Família.

Defensores públicos da União já têm feito contato com a Caixa Econômica Federal, por meio de reuniões e ligações, em busca de alternativas. Eles pedem que o banco flexibilize a exigência dos documentos de identificação, permitindo, por exemplo, que a população possa usar cópias deles apensadas em processos junto à Justiça, à Previdência ou a outros órgãos públicos na hora de fazer o saque.

Integrantes da DPU (Defensoria Pública da União) também solicitam que a Caixa envie uma força-tarefa ao estado, ou até mesmo ônibus e caminhões com agências móveis, para reforçar o atendimento.

"É uma demanda crucial, senão a gente vai ter uma superlotação nas agências e as pessoas não vão conseguir sacar", afirma o defensor público federal Gabriel Travassos, que lembra que o atendimento móvel foi usado após a tragédia causada pelas chuvas em São Sebastião (SP), no ano passado.

"Seria uma estrutura que, sem dúvida, ajudaria muito", completa o defensor.

Procurada pela coluna, a Caixa Econômica Federal não respondeu até a publicação deste texto.

JOGO DE CENA

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sua mulher, a secretária de Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, prestigiaram uma sessão especial do espetáculo "Entre Franciscos —O Santo e o Papa", no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, na sexta-feira (10). A peça é do escritor e ex-secretário estadual e municipal de Educação de São Paulo Gabriel Chalita.

O ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) André Ramos Tavares e a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, compareceram.