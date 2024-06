A advogada e diretora-executiva do Instituto Alana, Isabella Henriques, foi nomeada para o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que está vinculado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Esta é a primeira vez que um nome que atua no campo da infância e da adolescência e acompanha a presença desses segmentos no ambiente digital ganha um assento no colegiado.

Henriques, que é pesquisadora em proteção de dados pessoais e direitos da criança, chegou ao cargo de conselheira apoiada por 24 organizações da sociedade civil. O conselho reúne especialistas de diversas áreas e tem entre suas atribuições propor diretrizes e políticas e sugerir ações para a ANPD.

Para o Instituto Alana, a nomeação da nova conselheira "fortalece o desejo da promoção de uma representação aberta e conjunta com o propósito de construir uma agenda que defenda, com prioridade absoluta, os direitos dessa parcela da população nas políticas nacionais de proteção de dados pessoais".

DE VOLTA PRA CASA

A atriz Malu Mader posou caracterizada como Aurora, personagem que vai se envolver com José Inocêncio (Marcos Palmeira) nos próximos capítulos de "Renascer". A participação na trama marca o retorno da artista às novelas da Globo após seis anos. Malu enumera alguns fatores que pesaram para o seu retorno, como o fato de se tratar de um remake de uma história assinada por Benedito Ruy Barbosa. "Achava que era uma falha da minha trajetória nunca ter feito uma novela dele e agora surgiu a oportunidade através da adaptação do Bruno Luperi [neto do autor]", diz.