A 3ª Vara da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo convocou uma audiência para ouvir o depoimento da menina Maria Hellenna, 9, filha do cantor Arlindinho e neta do sambista Arlindo Cruz, em um processo que apura a suposta prática do crime de intolerância ou injúria racial contra ela.

O caso foi denunciado pelos pais da criança no mês passado. De acordo com os relatos, um colega de Maria Hellenna teria proferido ofensas racistas durante uma aula de vôlei. "Joga, sua macaca" teria sido um dos ataques feitos, segundo a pedagoga Talita Contenças de Arruda, mãe da menina.

O cantor Arlindinho e Maria Hellenna, sua filha de 9 anos - @arlindinhooficial no Instagram

A audiência foi convocada para o dia 16 de julho. A decisão da Justiça em ouvir a criança é celebrada pela família e pela defesa.

"É uma decisão emblemática e será também uma audiência histórica porque as crianças têm, sim, o direito de ser ouvidas diretamente pelo juiz", afirma o advogado Hédio Silva Jr., coordenador do Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro). "A criança vai descrever para a própria autoridade os parâmetros de gravidade, de ofensividade da conduta."

Ex-secretário da Justiça de São Paulo, Silva afirma que pleiteará à Justiça que o suposto agressor preste serviço junto a uma ONG dedicada a questões raciais para ter uma oportunidade de reeducação.

"A gente lamenta que a escola, em vez de ser um instrumento de preparação das pessoas para valorizar a diversidade, acabe tendo que atuar nessa dimensão repressiva. As crianças negras não podem ser revitimizadas", diz o advogado Hédio Silva Jr., que sustenta que a criança foi alvo de tortura racial. "É sofrimento e dor com impacto permanente na vida da criança", afirma.

Ex-secretário da Justiça de São Paulo, Silva também representa a atriz Samara Felippo, que denunciou o caso de discriminação racial sofrido pela filha no colégio Vera Cruz, na zona oeste de São Paulo.