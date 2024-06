O ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida, participará na próxima semana do Conversas Pastorais, movimento promovido por pastores e lideranças evangélicas. A sua ida ocorre em um momento em que o governo Lula vive um novo esfriamento com o segmento, mais próximo do bolsonarismo.

Pesquisa mais recente do Datafolha mostrou um aumento na reprovação do governo pelo grupo —chegando a 43% em março, ante 38% em dezembro. É a primeira vez que o governo vê a taxa de reprovação igualar a de aprovação.

O Conversas Pastorais será realizado na Igreja Batista de Água Branca, na Barra Funda, em São Paulo, no próximo dia 21. Silvio dará uma palestra sobre direitos humanos e a ação das igrejas evangélicas.

A expectativa é que a participação ajude a melhorar a interlocução com os líderes religiosos e reforce o compromisso firmado pelo petista durante as eleições de 2022.

Na época, Lula assinou uma carta direcionada aos evangélicos.

Em um dos trechos, numa sinalização à base conservadora, o petista disse entender "que o lar e a orientação dos pais são fundamentais na educação de seus filhos, cabendo à escola apoiá-los dialogando e respeitando os valores das famílias, sem a interferência do Estado".

Lula definiu como um "triste escândalo" o uso da fé para fins eleitorais e assumiu o compromisso de não usar símbolos da fé para fins político-partidários, "respeitando as leis e as tradições que separam o Estado da igreja".

