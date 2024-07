Bares, restaurantes e cervejarias da região da Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, vão participar, no próximo dia 27, do festival A Cidade que Queremos com shows, performances e barracas na rua.

O evento ocorrerá em frente ao Galpão do MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra), chamado de Espaço Cultural Elza Soares, localizado na esquina da rua Eduardo Prado.

Movimento de pessoas na rua Sousa Lima, na Barra Funda - Rubens Cavallari/Folhapress

Entre as atrações previstas estão os grupos Charanga do França e Afoxé Amigos do Katendê. Estabelecimentos como Aconchegante Bar, Cervejaria Central, Mescla, Van Grogue e Boteco Pratododia vão participar do festival, que terá barracas da Feira Vermelha, do Convés Ateliê e do espaço Alastra.

Dentro do galpão haverá uma exposição de artes visuais, literatura e performances. Ao meio-dia está previsto um almoço no local.

O evento é organizado pelo Armazém do Campo em parceria com Espaço Cultural Elza Soares e o movimento "Bares pela Democracia", criado em 2022 para apoiar o então candidato Lula (PT) à Presidência. Neste ano, a articulação endossa a pré-campanha de Guilherme Boulos (PSOL) à Prefeitura de São Paulo.

"Ao longo desses anos, o movimento seguiu conectado e, como estamos entrando em um período eleitoral, queremos criar esses espaço para falar sobre a cidade que queremos", afirma a chef Katia Lyra, sócia do Aconchego Bar.