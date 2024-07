O Carnegie Endowment for International Peace vai realizar no dia 18 um evento em torno do ex-chanceler Celso Amorim, hoje o principal assessor de Lula (PT) para assuntos internacionais.

O ex-chanceler Celso Amorim em encontro com a imprensa em Brasília - ADRIANO MACHADO/Adriano Machado - 12.mai.23/Reuters

SÁBIAS PALAVRAS

"Uma conversa com Celso Amorim, conselheiro de política externa do presidente Lula" será em Washington, com transmissão pela internet.

VELINHAS

A secretária da Cultura, Economia e Indústria Criativas do estado de São Paulo, Marilia Marton, recebeu convidados no coquetel em comemoração aos 25 anos da Sala São Paulo, realizado na terça-feira (9). O arquiteto Nelson Duprê, que projetou o espaço, e a mulher, a arquiteta Luizette Davini, comparecram ao evento. Na ocasião, a Osesp (Orquestra Sinfônica do Estado de SP) apresentou a mesma obra que interpretou na inauguração do local, a Sinfonia nº 2 — Ressurreição, de Gustav Mahler. O maestro Roberto Minczuk esteve lá.