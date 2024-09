O Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou recurso e manteve uma decisão da Justiça de São Paulo que determinou que uma fundação contratada sem licitação pela Prefeitura de São Paulo devolva R$ 545 mil aos cofres do município.

Em 2021, a Fundação para o Desenvolvimento Tecnológico da Engenharia (FDTE) foi selecionada pela Prefeitura de São Paulo para fazer o diagnóstico do andamento do PDE (Plano Diretor Estratégico) da capital paulista por R$ 3,5 milhões.

Fachada da sede do STJ em Brasília - Pedro Ladeira/Folhapress

Na época, Guilherme Boulos (PSOL), hoje concorrente do atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) nas eleições de outubro, e a Bancada Feminista, mandato coletivo do PSOL na Câmara Municipal, moveram uma ação popular questionando o contrato.

Os parlamentares questionavam a falta de licitação. A contratação foi suspensa pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) em agosto daquele mesmo ano.

No recurso, a FDTE argumentou que a empresa poderia ser contratada sem licitação "para prestação de serviços técnicos especializados de consultoria". O ministro Gurgel de Faria, relator do caso no STJ, negou o recurso.

Em primeira instância, a Justiça já tinha afirmado que a contratação foi desnecessária, pois a gestão municipal possuía profissionais capacitados para revisar o plano. De acordo com a juíza Cynthia Thomé, da 6ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, a fundação não tinha competência técnica para executar a tarefa.

A magistrada determinou também que a FDTE devolvesse aos cofres municipais o valor que ela tinha recebido pelo serviço, R$ 545 mil . O valor foi depositado em abril deste ano em conta judicial e aguarda liberação da Justiça para que o valor seja restituído aos cofres do município.

A Justiça determinou, em maio, que a prefeitura apresentasse a dívida atualizada, que foi estipulada pelo município em R$ 549 mil.

