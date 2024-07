Quem disse que apenas princesas que usam vestidos podem realizar seus grandes sonhos? As Princesas de Pijama é um projeto muito especial para mim, nascido da vontade de empoderar meninas, inspirando a nova geração de mulheres a acreditar em si mesmas, a ter autoestima, confiança, determinação e força para enfrentar qualquer desafio.

A ideia das Princesas de Pijama surgiu durante uma conversa sobre a importância de se sentir confortável e segura. Não precisamos de vestido majestoso ou um castelo para sermos princesas: o que realmente importa é a força interior e a coragem para lutar pelos nossos sonhos. Foi então que percebi que o pijama, algo tão simples e comum, poderia ser um símbolo poderoso dessa força. Afinal, toda menina precisa de seu "pijama" para se sentir segura e protegida.

Empoderamento de meninas é importante para gerar mulheres empreendedoras na geração futura

No nosso universo mágico, temos três personagens principais: Bia, Isa e Valentina. Cada uma delas representa as diversas facetas das meninas de hoje. Bia é criativa e adora desenhar; Isa é determinada e sempre busca aprender algo novo; e Valentina é corajosa e nunca desiste dos seus sonhos. Juntas, elas formam um trio imbatível de Princesas de Pijama.

Elas enfrentam muitos desafios, assim como todas as meninas na vida real. Elas têm medos, dúvidas e momentos de insegurança, mas sempre encontram força em si mesmas e umas nas outras para superar qualquer obstáculo. Eu, como mentora delas, estou sempre pronta para ajudá-las a ver o quanto são fortes e capazes. Cada noite, quando colocam seus pijamas, elas se encontram no Castelo dos Sonhos, um lugar onde aprendem, crescem e se fortalecem.

Todas Discussões, notícias e reflexões pensadas para mulheres Carregando...

O conceito do "Pijama do Poder" é central no nosso projeto. Mais do que uma roupa de dormir, o pijama simboliza um estado de espírito. Ele representa a segurança, a confiança e a determinação que cada menina precisa para enfrentar seus medos e correr atrás dos seus sonhos. E você, já descobriu qual é o seu pijama do poder? Pode ser qualquer coisa que te faça sentir forte e invencível.

Nosso objetivo com as Princesas de Pijama é mostrar que cada menina tem dentro de si a força necessária para ser o que quiser. Não importa de onde venha ou quais sejam seus sonhos, o importante é acreditar em si mesma e nunca desistir. Queremos que nossas meninas cresçam sabendo que são capazes de mudar o mundo, cada uma à sua maneira.

As Princesas de Pijama são mais do que personagens: são um verdadeiro movimento. Um movimento que busca inspirar a nova geração de mulheres a serem autênticas, a se valorizarem e a lutarem pelos seus sonhos. Nós acreditamos que, com autoestima, confiança e determinação, nossas meninas podem alcançar tudo o que desejarem.

Convido você a se juntar a nós nessa jornada de empoderamento. Vamos mostrar às nossas meninas, cada um do seu jeito e com as ferramentas que tem, que elas não precisam de coroas para serem princesas e que a verdadeira força vem de dentro. Juntas, podemos criar uma geração de mulheres fortes, confiantes e determinadas a mudar o mundo. E lembre-se: sempre que precisar de um pouco mais de coragem, vista seu pijama do poder e saiba que você é capaz de qualquer coisa.