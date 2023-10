Em análise, o Financial Times destacou que a "Vitória surpresa mostra a notável resiliência do peronismo". Abrindo o texto: "Pare de juntar dólares e junte votos. Sergio Massa acatou o conselho [em agosto] do veterano presidente esquerdista do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, e conta agora com a sua bênção".

O candidato peronista, ministro da Economia, "pode ter acabado com as reservas, mas derrubou quase todas as previsões".

Reprodução/El País

Abrindo a newsletter do jornal espanhol El País, "Hoje nos livramos da ultradireita. Não é uma maneira ruim de começar a semana" (imagem acima). Em reportagem, descreveu o resultado como "milagre" de Sergio Massa, que como ministro carrega "dados aterradores: 140% de inflação, 40% de pobres e reservas no vermelho".

Na Argentina, a capa impressa do Clarín destacou a "Surpresa" de Massa e a "debacle de Bullrich". No La Nación, "Massa surpreendeu".

Mas é só o primeiro turno e, pela manhã, o New York Times nem levou à home page que o "Candidato de extrema-direita vai para o segundo turno". Questionou as pesquisas por apontarem vitória de Javier Milei "por meses" e, no domingo, errarem até na pontuação de Patricia Bullrich, dada "com chances de ir ao segundo turno, mas eliminada ao receber apenas 24%".

No portal chinês Guancha, "Argentina não vai virar à direita? O ministro da Economia lidera eleição, com candidato que propõe 'dolarização' em segundo". Observa que a situação econômica do país "é muito sombria".