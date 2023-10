Na foto distribuída pela agência de notícias Xinhua (abaixo), como poucas vezes se vê, Xi Jinping aparece sorrindo ao receber de "surpresa" o governador democrata da Califórnia, Gavin Newsom, no Grande Salão do Povo, em Pequim.

Gavin Newsom e Xi Jinping - Xinhua/Huang Jingwen

Na sequência, Joe Biden recebeu o chanceler Wang Yi por uma hora na Casa Branca, em Washington. Depois Wang relatou que China e EUA "concordaram em trabalhar juntos para a realização da cúpula de San Francisco", daqui a duas semanas, segundo o relato do ministério.

Mas "o caminho para San Francisco" não será tranquilo, acrescentou ele, na expressão que se tornaria título de editorial no Global Times, do PC Chinês. O tabloide pediu uma "visão racional da China" por parte dos EUA, dando Newsom como modelo.

O jornal que importa de fato é o Renmin Ribao ou Diário do Povo, porta-voz do partido e ao qual o Global Times é vinculado. Em comentário destacado pela Bloomberg, ele publicou nesta terça (31), defendendo "coexistência pacífica":

"Atualmente, a situação internacional é caótica, e as relações China-EUA também estão em uma encruzilhada crucial. As duas partes devem agir de forma responsável para com o mundo e a história.'

Também na terça, o general chinês He Lei afirmou, com destaque no South China Morning Post, que o general americano Lloyd Austin, secretário de Defesa, deveria ter ido ao fórum estratégico Xiangshan, em Pequim. Que foi uma "oportunidade perdida" —e que "provavelmente" ele seria recebido por Xi.

Citando autoridade americana, a Bloomberg confirma que os dois "concordaram em princípio com a cúpula" na reunião da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a partir do dia 15, em San Francisco.

No NYT, 'Invasão de Israel começou' - Reprodução

'INVASÃO'

Após resistir por três dias, o New York Times manchetou que a "invasão de Israel começou", ainda que "sob o manto do segredo". Israel "tornou deliberadamente difícil contar o que está acontecendo", justificou. Na segunda chamada, "a visão detalhada por satélite da invasão de Israel".

Também em destaque, depois, é uma "tentativa de isolar a parte Norte do enclave, dizem autoridades de Gaza".