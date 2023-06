São Paulo

Reunião desta quarta-feira (14) do conselho curador da Fundação Padre Anchieta, que mantém a TV Cultura, foi marcada por tensão a partir de manifestação da secretária de Cultura do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos), Marília Marton, em relação ao caso Josias Teófilo.

Como revelou o Painel, ela sugeriu a indicação do cineasta pernambucano, autor de filme sobre Olavo de Carvalho, para compor o conselho, mas recuou diante de reação negativa imediata de conselheiros. Nesta quarta, cobrou os conselheiros a respeito do vazamento da informação e se queixou do que classificou como falta de abertura para a diversidade no conselho.

Marilia Marton, secretária de Cultura do governo Tarcísio de Freitas, durante evento no Theatro Municipal - Mathilde Missioneiro-27.fev.2023/Folhapress

Ela também reclamou do fato de Aldo Valentim, nome que escolheu após o veto a Josias, ter sido aprovado para compor o conselho com porcentagem de votos menor do que a dos demais indicados. Valentim, professor e ex-secretário nacional de Economia Criativa do governo Jair Bolsonaro (PL), recebeu 70% dos votos dos conselheiros nesta quarta-feira, quando, pela primeira vez na história do órgão, todos participaram de uma votação da FPA.

Segundo relato de presentes à coluna, Marton disse que o fato de o seu indicado ter ficado em último na lista de oito conselheiros novos ou reconduzidos era mais uma evidência de falta de abertura para a diversidade por parte do conselho.

Na terça-feira (13), ao comentar o veto na reunião de maio, a secretária disse ao Painel que os conselheiros tiveram postura preconceituosa com Josias, que eles só são tolerantes com o que querem ouvir e que o conselho teria atuação melhor se fosse múltiplo. Ela também afirmou que não desistiu de colocá-lo na FPA.

Além de Valentim, tornaram-se conselheiros da FPA André Lahoz Mendonça de Barros, Eugênio Bucci, Eunice Aparecida de Jesus Prudente e Lígia Cortez. Foram reconduzidos Gaudêncio Torquato, José Renato Nalini e Renata Tupinambá.