A secretária nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência do Ministério dos Direitos Humanos, Ana Paula Feminella, participa da 16ª sessão da Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP16) na ONU (Organização das Nações Unidas), em Nova York.

O evento começou nesta segunda-feira (12) e vai até sexta (16).

A convenção foi elaborada na ONU em 2006, e os países que assinam assumem compromisso com a promoção e proteção dos direitos humanos das pessoas com deficiência. No Brasil, o documento foi promulgado em 2009.

O evento terá três eixos principais: como harmonizar política e estratégias nacionais com a convenção, suas conquistas e os seus desafios. Entre os subtemas, um dos destaques é o debate sobre a garantia à igualdade de acesso e acessibilidade aos serviços de saúde sexual e reprodutiva. O objetivo é promover a inclusão e autonomia dessas pessoas, garantindo acesso a informações e serviços adequados.

Outro destaque é a acessibilidade digital, buscando a conscientização de que, com o avanço tecnológico, as plataformas digitais precisam ser acessíveis e inclusivas.

Feminella participará ainda de uma reunião bilateral com a conselheira especial dos EUA para Direitos Internacionais de Pessoas com Deficiência, Sara Minkara.

Ela fará ainda um discurso em um dos painéis de que participará na ONU. A secretária deve destacar uma "dolosa interrupção" na "emblemática trajetória" brasileira em defesa dos direitos humanos há sete anos, quando se encerrou o governo de Dilma Rousseff (PT).

"Acreditamos que é conosco, com as pessoas com deficiência, que a vida há de melhorar sob uma cultura política emancipatória, democrática, participativa, diversa e plural", irá defender.