Em reunião nesta segunda-feira (26), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputados do partido em São Paulo colocaram como meta eleger de 150 a 200 prefeitos no estado no ano que vem. Isso ajudaria o partido a alcançar seu objetivo nacional de conquistar mil cidades em 2024.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, reúnem os 19 deputados estaduais e os 17 federais do PL em SP para uma conversa para discutir assuntos do partido e do estado, além de temas do momento. (Foto: Danilo Verpa/Folhapress, PODER) - Folhapress

Na conversa, chamou a atenção a presença da deputada federal Carla Zambelli, que ainda busca recompor pontes com Bolsonaro e seu entorno após o episódio da véspera do segundo turno do ano passado, quando perseguiu um homem de arma em punho por uma rua de SP.

Ao contrário de seu comportamento efusivo no passado, ela passou a reunião praticamente em silêncio.

Nessa reunião, o ex-presidente afirmou "não ser justo falar em ataque à democracia" para descrever a reunião com embaixadores que é o ponto central da ação no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que pode levar a sua inelegibilidade por oito anos.

Na reunião daquele dia, em 2022, Bolsonaro disparou uma série de mentiras sobre o sistema eleitoral.