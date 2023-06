Bolsonaro diz se preparar para alternativas às vésperas de julgamento no TSE

Brasília | Reuters

A uma semana do julgamento do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que poderá torná-lo inelegível, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) disse nesta quarta-feira (14) que é preciso se preparar para buscar alternativas e que não vai mudar sua maneira de agir.

As declarações foram dadas em evento do PL promovido na sede do partido em Brasília pelo presidente da agremiação, Valdemar Costa Neto, no qual foi feita a filiação do ex-ministro da Saúde Marcelo Queiroga, lançado como pré-candidato à prefeitura de João Pessoa em 2024.

Bolsonaro e Valdemar Costa Neto em evento do PL - Beto Barata/ PL

"Valdemar sabe como é que é a política brasileira e já sabemos como é a Justiça aqui no Brasil. Então, a gente se prepara para que aconteça o que acontecer... a gente se prepara com muita altivez aí para buscar alternativas", afirmou o ex-presidente.

"Acredito em Deus, neste país, a vida nossa não é fácil, mas tudo bem, a gente enfrenta esses obstáculos", reforçou.

No próximo dia 22, o TSE começa a julgar ação movida pelo PDT que pede a inelegibilidade de Bolsonaro por ter feito, em reunião no Palácio da Alvorada em meados do ano passado com embaixadores, ataques ao sistema brasileiro de urnas eletrônicas.

O Ministério Público Eleitoral defende a punição de Bolsonaro e considera que ele cometeu abuso de poder político e desvio de função, praticou condutas vedadas e buscou deslegitimar o processo eleitoral.

Em sua fala, Bolsonaro disse que tem mais de 500 processos e destacou que já contribuiu "o bastante" para o futuro do país com muitos dos presentes e que ainda pode contribuir "aconteça o que acontecer".

"Ninguém vai mudar a nossa (sic) maneira de agir porque possivelmente alguns poucos queiram, na marra, manter ou trabalhar para um regime que não deu certo em lugar nenhum do mundo", disse ele, em uma indireta ao Poder Judiciário.

Bolsonaro fez vários ataques a ministros do TSE e do STF (Supremo Tribunal Federal) nos últimos anos.

Aliados dele, inclusive no PL, consideram que, caso se torne inelegível pelo TSE, Bolsonaro poderá atuar como um forte cabo eleitoral nas eleições municipais de 2024 e gerais de 2026.

No evento, o presidente do partido afirmou que Bolsonaro jamais cometeu um ato ilegal e fez, em sua avaliação, o governo mais sério que já viu.

"Não acredito que o Poder Judiciário vai fazer uma injustiça dessas com ele. Espero que eles cumpram a lei. Bolsonaro cumpriu os quatro anos de mandato de maneira exemplar. Nunca vi um presidente ter um comportamento como o dele", afirmou.

Bloqueio de contas

Também nesta quarta, Bolsonaro mostrou à CNN um comprovante bancário que mostra novo bloqueio judicial de R$ 317.047,52 de sua conta bancária em razão de multas determinadas pela Justiça paulista. Na terça, a corte havia exigido a retenção de R$ 87,4 mil.

Os bloqueios são referentes a multas do governo paulista, gerido à época por João Doria, por Bolsonaro não usar máscaras de proteção durante visitas ao estado durante a pandemia.



Com isso, valores que estão na conta ou que serão depositados ficarão retidos devido ao bloqueio judicial.

Mais cedo, o ex-mandatário disse que iria perguntar se Valdemar Costa Neto pagaria o bloqueio de R$ 87 mil. "A notícia da imprensa ontem [terça] bloqueando minhas contas. Fiquem tranquilos aí que, por enquanto, tenho fundo. Daqui a pouco não vou ter mais. Vou ver se Valdemar me paga por fora, salário retido", disse o ex-presidente, aos risos, durante o evento do PL.

Colaborou o UOL