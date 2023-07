Brasília

Além do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro Luís Roberto Barroso (Supremo Tribunal Federal) e o titular de Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, também devem participar do Congresso da UNE (União Nacional dos Estudantes) em Brasília.

Presidente Lula e ministro Flávio Dino (Justiça) devem participar de Congresso da UNE em Brasília - Evaristo Sá/AFP

Ambos confirmaram presença na abertura do encontro estudantil, que acontecerá na próxima quarta-feira (12), na UnB. Eles participarão de um ato cujo tema será "Em defesa da democracia: enfrentando o autoritarismo e o discurso de ódio no Brasil", em que serão lembrados os 50 anos do desaparecimento do estudante Honestino Guimarães, ex-presidente da UNE, durante a ditadura militar.

A abertura também contará com o deputado federal Orlando Silva (PC do B-SP), a reitora da UnB, Márcia Abrahão, e o diretor da Faculdade de Direito da USP, Celso Campilongo.