Brasília

Cotados para assumir ministérios no governo Lula, os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) diferem em seus alinhamentos com as pautas petistas.

Filho de Silvio Costa, aliado de Lula, Silvinho relatou o projeto de autonomia do Banco Central, uma das poucas divergências com o petista, que já declarou várias vezes que gostaria de rever a mudança. Nas redes sociais, Silvio Costa Filho faz propaganda da gestão Lula e manifestava publicamente apoio ao atual presidente antes mesmo da vitória ante Jair Bolsonaro (PL).

Silvio Costa Filho em lançamento de frente parlamentar no Congresso - Câmara dos Deputados

O deputado tem um histórico de votação que acompanha o governo, mesmo que isso signifique divergir da maioria do partido, como ocorreu na apreciação do marco temporal para demarcação de terras indígenas –o deputado foi um dos quatro do Republicanos que votaram contra o texto, de um total de 37 votos computados.

Já André Fufuca foi um dos 37 deputados do PP que votaram a favor do mesmo projeto –quatro foram contrários e o presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), não votou por estar no comando da Casa. Durante o governo Bolsonaro, o deputado não votou em dois temas caros à pauta do ex-presidente: educação domiciliar e voto impresso. Já Silvio Costa Filho votou a favor do primeiro projeto e contra a proposta bolsonarista.

Aliado do ex-presidente da Câmara Eduardo Cunha (hoje no PTB), responsável por aceitar o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff (PT) em 2015, Fufuca votou a favor da destituição da petista.

"Em nome da unidade partidária do Partido Progressista, das milhares de pessoas que foram enganadas pela Refinaria Premium, das milhares de pessoas que choraram a morte dos seus entes queridos na BR-75, em nome desse Estado que carrego nas costas e no coração, olhando para você e para o meu querido Alto Alegre, digo ao povo maranhense e ao povo do Brasil que voto ‘sim’", disse em abril de 2016.

Em suas redes sociais, Fufuca é um bom exemplo da habilidade de parlamentares do centrão de acenar a espectros políticos distintos: mescla manifestações de apoio a Jair Bolsonaro com elogios ao ex-governador do Maranhão e hoje ministro da Justiça de Lula, Flávio Dino.