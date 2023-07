Em seus três primeiros dias como ministro do Turismo, Celso Sabino já se encontrou com 16 parlamentares e cinco ministros. Sua antecessora no cargo, Daniela Carneiro, vinha sendo criticada por não abrir a agenda para parlamentares.

Ministro do Turismo, Celso Sabino, em seu gabinete - Gabriela Biló /Folhapress

Deputado federal pelo Pará, Sabino entrou no governo na cota do União Brasil, após a decisão de Carneiro de se desfiliar do partido. Uma de suas missões é justamente aumentar o canal de interlocução com o Congresso e o meio político.

Na quinta-feira (20), Sabino também abriu espaço na agenda para o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), para tratarem de ações para promover a COP-30, que será realizada na capital paraense em 2025.