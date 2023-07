Brasília

Cotado para assumir o comando da Caixa Econômica Federal, Gilberto Occhi (PP) circulou entre membros do governo Lula (PT) no sábado (15) em uma tradicional festa junina organizada em Brasília.

Occhi é citado entre os nomes para substituir Rita Serrano no comando da Caixa —ela tem recebido reclamações de integrantes do próprio PT. Ele foi ministro das Cidades na gestão Dilma Rousseff (PT) e é ex-presidente do banco.

Segundo relatos, ele não discutiu sobre sua eventual ida à Caixa com membros do governo na festa junina. Entre os convidados do evento estavam ministros como Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), José Mucio (Defesa), Jorge Messias (AGU) e Wellington Dias (Desenvolvimento Social), além dos presidentes da Petrobras, Jean Paul Prates, e da Apex, Jorge Viana.

O ex-presidente da Caixa Gilberto Occhi - Ueslei Marcelino-2.abr.2018/Reuters

Como a Folha mostrou, diante do apetite do centrão por ministérios de peso, a ala política do governo pretende valorizar o passe da estrutura da Caixa nas negociações. Integrantes do Palácio do Planalto argumentam que o banco é um órgão de elevado orçamento e alta capilaridade, o que atende a demandas políticas de líderes da Câmara.

Diante da repercussão negativa de que o Planalto reduziria o número de mulheres na Esplanada dos Ministérios para acomodar representantes do centrão, o grupo político também passou a considerar o nome de Margarete Coelho (PP), ex-vice-governadora do Piauí, para indicar ao comando da Caixa.

No último dia 14, Lula oficializou a exoneração de Danila Carneiro do Ministério do Turismo e a nomeação do deputado Celso Sabino para comandar a pasta.

Os deputados André Fufuca (PP-MA), líder da legenda na Câmara, e Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) são os mais cotados para assumir ministérios no governo federal. Parlamentares e integrantes do Planalto relatam que os cargos que serão ofertados estão em aberto e que caberá a Lula bater o martelo,

A previsão é que nesta semana ocorram mais conversas entre membros do governo e lideranças partidárias para tratar do tema.