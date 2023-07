O Partido Novo, que desistiu recentemente de filiar o senador Carlos Portinho (PL-RJ), mira agora em Cleitinho (Republicanos-MG).

A negociação com Portinho esfriou após ele ter votado favoravelmente à indicação do advogado Cristiano Zanin para ministro do STF.

Senador Cleitinho (Republicanos-MG) durante sessão no plenário da Casa - Roque de Sá-15.jun.2023/Agência Senado

Já Cleitinho é considerado um parlamentar de direita que teria afinidade com as ideias do partido. O irmão dele, o prefeito de Divinópolis (MG), Gleidson Azevedo, filiou-se recentemente ao Novo.

A legenda, que teve desempenho abaixo do esperado nas últimas duas eleições, procura crescer atraindo quadros de outros partidos. O principal exemplo até o momento foi o senador Eduardo Girão (CE).