Não foram apenas as festas de São João e o evento do ministro do STF Gilmar Mendes em Portugal que mobilizaram a classe política na última semana.

Pelo menos quatro ministros, além do governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e do presidente do TCU, Bruno Dantas, desembarcaram no Amazonas para o Festival de Parintins, a convite do governador Wilson Lima (União). A maioria estava estreando no bumbódromo.