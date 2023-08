Um dos principais líderes nacionais do União Brasil, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto defendeu neste sábado (19) a candidatura a prefeito de São Paulo do deputado federal Kim Kataguiri (União-SP).

O deputado Federal Kim Kataguiri em seu gabinete - Gabriela Biló/Folhapress

"Quero, se Deus quiser, ver Kim eleito prefeito de São Paulo. Esse projeto não é do MBL, com todo carinho que eu tenho ao movimento, não é do Kim, é um projeto do Brasil", disse ACM Neto durante congresso regional do MBL (Movimento Brasil Livre), entidade à qual Kim é ligado, em Salvador.

O parlamentar lançou em junho sua pré-candidatura a prefeito da capital paulista, mas ainda tem de se viabilizar dentro de seu próprio partido, que no momento compõe a base de Ricardo Nunes (MDB).

"Não tenho dúvida de que uma liderança jovem, com ideias transformadoras, pode fazer uma gestão de excelência. É importantíssimo para essa mudança que nós queremos para o futuro do Brasil. E é exatamente por esse motivo que eu sou um entusiasta e estou ao lado do Kim, que é um grande parlamentar, querido amigo, nesse projeto", disse ACM Neto, que é secretário-geral do União Brasil.