Criado pelo MTST (Movimento dos Trabalhadores Sem Teto), o programa Cozinhas Solidárias será turbinado pelo governo federal a partir de 2024.

O cronograma deve dar um impulso à candidatura do deputado federal Guilherme Boulos (PSOL), coordenador nacional do movimento, à Prefeitura de São Paulo. No sábado (5), ele recebeu apoio formal do PT para sua campanha.

Distribuição de almoço em cozinha solidária do MTST - Divulgação/MTST

A lei que transforma as Cozinhas em política pública federal foi sancionada em 20 de julho pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com a presença de Boulos, autor do projeto. Sua execução está a cargo do Ministério do Desenvolvimento Social.

Segundo a pasta, um grupo de trabalho com a presença de entidades da sociedade civil, incluindo o MTST, definirá as metas e a execução do programa.

As Cozinhas Solidárias funcionam em regiões carentes. A pasta diz que mapeou mais de 2.000 já existentes, que receberão apoio federal. Também haverá construção de novos locais do tipo, mas ainda não há meta nem orçamento definidos.

"Os resultados do levantamento em andamento e do debate no âmbito do grupo de trabalho vão subsidiar uma proposta de alocação orçamentária a ser atendida entre 2024 e 2026", diz o ministério.

Outro objetivo é usar para as Cozinhas produtos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), abastecido em parte pela agricultura familiar.