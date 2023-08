São Paulo

Um fato curioso aconteceu nesta terça-feira (1º) durante um evento no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista, com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Um vendedor ambulante oferecia bonés com o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas cores amarela e verde.

O comércio transcorreu sem nenhuma intervenção, em frente ao pórtico de vidro que dá acesso ao salão principal do Palácio. Os bonés custavam em média, R$ 30 reais a unidade.

Homem comercializa boné com nome de Bolsonaro no Palácio dos Bandeirantes - Divulgação

Enquanto o vendedor se esforçar para faturar com as vendas, Tarcísio, aliado de Bolsonaro, conduzia o lançamento de uma campanha de conscientização sobre a importância do combate à violência e assédio contra mulheres em espaços públicos e privados.

A Secretaria de Comunicação do estado afirmou ao Painel que a atividade foi interrompida pela Polícia Militar.

"Embora o acesso ao Palácio dos Bandeirantes seja público, a comercialização informal de produtos de qualquer natureza em suas dependências é proibida. Sobre a situação presenciada pela reportagem, a Polícia Militar foi acionada e interrompeu a atividade irregular", diz a nota da pasta.